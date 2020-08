Tempo de leitura: 2 minutos

No próximo dia 29 de agosto a Nova Zelândia viverá seu jogo das estrelas com o duelo das seleções da Ilha do Norte e da llha do Sul, restaurando uma tradição de jogos anuais que existia até 1995. Os dois times foram convocados, com base na origem dos atletas (e não com base nas franquias de Super Rugby onde atuam). O jogo está marcado para ser em Auckand, mas pode ser transferido para Wellington pela pandemia. Confira os times.



Norte

Avançados: Asafo Aumua (Wellington/Hurricanes), Ash Dixon (Hawke’s Bay/Highlanders), Kurt Eklund (Auckland/Blues), Alex Fidow (Wellington/Hurricanes), Ayden Johnstone (Waikato/Highlanders), Angus Ta’avao (Auckland/Chiefs), Karl Tu’inukuafe (North Harbour/Blues), Ofa Tuungafasi (Auckland/Blues), Scott Scrafton (Auckland/Hurricanes), Patrick Tuipulotu (Auckland/Blues) (c), Tupou Vaa’i (Taranaki/Chiefs), Lachlan Boshier (Taranaki/Chiefs), Akira Ioane (Auckland/Blues), Dalton Papalii (Auckland/Blues), Ardie Savea (Wellington/Hurricanes), Hoskins Sotutu (Auckland/Blues);

Linha: TJ Perenara (Wellington/Hurricanes), Aaron Smith (Manawatu/Highlanders), Te Toiroa Tahuriorangi (Taranaki/Chiefs), Beauden Barrett (Taranaki/Blues), Rieko Ioane (Auckland/Blues), Anton Lienert-Brown (Waikato/Chiefs), Peter Umaga-Jensen (Wellington/Hurricanes), Caleb Clarke (Auckland/Blues), Mitchell Hunt (Auckland/Highlanders), Damian McKenzie (Waikato/Chiefs), Sevu Reece (Waikato/Blues), Mark Telea (North Harbour/Blues);

Sul

Avançados: Liam Coltman (Otago/Highlanders), Andrew Makalio (Tasman/Crusaders), Codie Taylor (Canterbury/Crusaders), George Bower (Otago/Crusaders), Alex Hodgman (Canterbury/Blues), Nepo Laulala (Canterbury/Chiefs), Tyrel Lomax (Tasman/Hurricanes), Joe Moody (Canterbury/Crusaders), Mitchell Dunshea (Canterbury/Crusaders), Manaaki Selby-Rickit (Southland/Highlanders), Samuel Whitelock (Canterbury/Crusaders) (c) Tom Christie (Canterbury/Crusaders), Shannon Frizell (Tasman/Highlanders), Dillon Hunt (Otago/Highlanders), Reed Prinsep (Canterbury/Hurricanes), Tom Sanders (Canterbury/Crusaders);

Linha: Finlay Christie (Tasman/Blues), Mitchell Drummond (Canterbury/Crusaders), Brad Weber (Otago/Chiefs), Josh Ioane (Otago/Highlanders), Richie Mo’unga (Canterbury/Crusaders), Braydon Ennor (Canterbury/Crusaders), Leicester Faingaanuku (Tasman/Highlanders), Jack Goodhue (Canterbury/Crusaders), Sio Tomkinson (Otago/Highlanders), Jordie Barrett (Canterbury/Hurricanes), George Bridge (Canterbury/Crusaders), Will Jordan (Tasman/Crusaders);