Tempo de leitura: 11 minutos

A Nova Zelândia está ansiosa para a volta de seu “All Star Game”, o duelo entre North vs South (isto é, a seleção da Ilha do Norte contra a da Ilha do Sul), que até 1995 era jogo anual no país, mas que desde então saiu do calendário. Seu retorno ocorrerá nesse sábado, em Wellington, com todos os jogadores em campo pensando em terem vaga nos All Blacks.

A Ilha do Norte está escalada com uma grande surpresa: TJ Perenara com a camisa 9 no lugar de Aaron Smith. Perenara fará dupla com Beuaden Barrett, que será o abertura com a missão de reconquistar a camisa 10 dos All Blacks. McKenzie terá a camisa 15, pressionado para render mais do que rendeu no Super Rugby com os Chiefs. Clarke na ponta é a novidade tão aguardada.

Já no pack do Norte, Sotutu garantiu a camisa 8 da equipe, com Papalii indo para o banco, ao passo que Aumua com a camisa 2 e Vaa’i com a 5 foram as outras surpresas. Tuipulotu será o capitão, como esperado.

- Continua depois da publicidade -

A Ilha do Sul, por sua vez, terá os Crusaders como base, o que sugere leve favoritismo, por conta do entrosamento maior dentro do XV titular, liderado pelo abertura do ano Richie Mo’unga, que jogará com uma linha quase inteira do time campeão do Super Rugby Aotearoa, com as exceções do fullback Jordie Barrett (que fará duelo muito aguardado com McKenzie) e do scrum-half Brad Weber.

Nos forwards, Sam Whitelock será o capitão, igualmente tendo a base dos Crusaders a seu lado, reforçada pelo excelente asa Frizell e pelo pilar Naulala.

Quem vencerá na Nova Zelândia sábado, North ou South? Jogo ao vivo no Watch ESPN. — Portal do Rugby (@portaldorugby) September 3, 2020





Enquanto isso, na Austrália, o sábado terá rodada dupla do Super Rugby AU, que viverá a última rodada de sua fase classificatória. O primeiro jogo será o mais importante, opondo Rebels e Force. No momento em quarto lugar, os Rebels buscam a classificação à semifinal e para tal só precisam de uma simples vitória encarando o único time que não venceu nenhuma partida na competição. O jogo será em sede neutra, mas o favoritismo segue nas mãos dos Rebels, que terá força máxima em campo.

No último jogo, os Reds encararão os Brumbies, no duelo do segundo e do primeiro colocados. O resultado não importará para a classificação, pois as duas equipes não terão suas colocações alteradas, mas a partida tem ares de aquecimento para aquela que pode ser a grande final.

No Super Rugby AU, o primeiro colocado (o Brumbies) já tem vaga direta na final, ao passo que o vice líder (o Reds) encarará o terceiro colocado (Waratahs ou Rebels) na semifinal.

North vs South

Dia 05/09 às 04h05 – Ilha do Norte x Ilha do Sul, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro:



Super Rugby AU

Dia 05/09 às 02h00 – Rebels x Force, em Newcastle – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner

Ver essa foto no Instagram 🙌🏽 Uma publicação compartilhada por Melbourne Rebels (@melbournerebels) em 2 de Set, 2020 às 5:19 PDT





Dia 05/09 às 06h00 – Reds x Brumbies, em Newcastle – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nic Berry





Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 7 27 Reds Brisbane 7 21 Waratahs Sydney 8 19 Rebels Melbourne 7 15 Force Perth 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;