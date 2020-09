Tempo de leitura: 1 minuto

O fim de semana será quente no Hemisfério Sul e também na Inglaterra com 6 jogos no Watch ESPN. O mais importante deles é o “All Star Game” neozelandês, North vs South, que rola nesse sábado, às 04h.

O sábado ainda terá a rodada final da fase classificatória do Super Rugby AU (australiano) com rodada dupla. Primeiro, o Rebels joga por sua passagem à semifinal contra o Force, ao passo que a rodada se encerra com Reds e Brumbies.

Já a Premiership inglesa contará com ação no Watch entre sexta (com jogo do líder Exeter Chiefs contra o Northampton Saints) e sábado (com dois embates: Harlequins e Bath, seguido por Leicester Tigers e Sale Sharks).

*Horários de Brasília

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 7 27 Reds Brisbane 7 21 Waratahs Sydney 8 19 Rebels Melbourne 7 15 Force Perth 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 17 64 Sale Sharks Salford (Manchester) 17 50 Bristol Bears Bristol 17 48 Wasps Coventry 17 47 Bath Bath 17 45 Northampton Saints Northampton 17 40 Harlequins Londres 17 37 Gloucester Gloucester 17 36 London Irish Londres 17 29 Worcester Warriors Worcester 17 27 Leicester Tigers Leicester 17 24 Saracens* Londres 17 -47

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;