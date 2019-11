ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra parou no sábado para assistir à final da Copa do Mundo, que batendo recordes de audiência de TV no país. No entanto, a Premiership, o campeonato nacional, não parou, com a terceira rodada mostrando que a competição promete ser tão ou mais equilibrada que a da última temporada.

O Northampton Saints assumiu a liderança vencendo o Harlequins em um jogaço de 40 x 22, com show de Naiyaravoro e Harisson, enquanto o Bristol Bears está na cola após vencer o Sale Sharks por 16 x 12. Já o Gloucester perdeu a ponta ao ser derrotado pelo Leicester Tigers, 16 x 13.







Já Wasps, Exeter Chiefs e Saracens reagiram após inícios ruins. Os Wasps bateram o Bath (30 x 22), os Chiefs vencera o Worcester (24 x 20) e o Saracens triunfou no dérbi contra o London Irish (16 x 13).







Saracens pode perder 35 pontos

Enquanto isso, fora de campo, o Saracens está ameaçado. O poderoso clube londrino, atual campeão, poderá perder 35 pontos na classificação – e ficar ameaçado seriamente de rebaixamento – por uma possível quebra de teto salarial, que está sendo investigada pela liga.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bristol Bears 16 x 10 Sale Sharks

Northampton Saints 40 x 22 Harlequins

Leicester Tigers 16 x 13 Gloucester

Saracens 16 x 13 London Irish

Wasps 30 x 22 Bath

Worcester Warriors 20 x 24 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Northampton Saints Northampton 3 14 Bristol Bears Bristol 3 10 Gloucester Gloucester 3 10 Saracens Londres 3 9 Exeter Chiefs Exeter 3 9 Sale Sharks Salford (Manchester) 3 7 Wasps Coventry 3 5 Worcester Warriors Worcester 3 5 Harlequins Londres 3 5 London Irish Reading / Londres 3 5 Leicester Tigers Leicester 3 4 Bath Bath 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento