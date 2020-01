No próximo dia 09 de fevereiro será realizado o primeiro camp de Rugby League no Rio de Janeiro, masculino e feminino. A atividade será no Campo do Centro Poliesportivo Djair Correia na Rua C, Fragoso em Magé as 09 horas.

Além do treinamento da modalidade, será realizado um terceiro tempo e a apresentação do planejamento da nova Federação do Rio de Janeiro de Rugby League (FFRL) para 2020, abrindo oportunidade para que tiver interesse em participar do calendário de campeonatos nacionais e estaduais.

O camp é gratuito, com divisão de custos apenas para o terceiro tempo. Participação deverá ser confirmada pelo número de WhatsApp que está na imagem de divulgação.