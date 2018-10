ARTIGO COM VÍDEO – A Nova Zelândia largou na frente na Série Mundial de Sevens Feminina! A cidade americana de Glendale, subúrbio de Denver, no Colorado, foi o palco da primeira etapa da temporada 2018-19, que vale 4 vagas nos Jogos Olímpicos de 2020, e a impressão que ficou é que dificilmente alguém tirará a taça das Black Ferns, após um torneio no qual a Austrália desapontou. O time da casa, os Estados Unidos, por outro lado, entregou para a sua torcida um ótimo desempenho, fechando a etapa com o vice campeonato.

Clique aqui para saber como foi o sábado de jogos.

Após o sábado sem maiores surpresas, o domingo foi eletrizante no Colorado. Nas quartas de final, a Nova Zelândia se impôs sobre a Irlanda, com Michaela Byde brilhando com 3 tries – a melhor jogadora do torneio. Na sequência, o Canadá sofreu para despachar a Rússia, 21 x 17, ao passo que a França mostrou sua força não dando chances à Inglaterra, 22 x 07. A surpresa veio da Austrália, que fez uma partida irreconhecível e caiu diante dos Estados Unidos por incontestáveis 26 x 05. Um show estaduniense que teve Maher marcando nada menos que 3 tries.

As Black Ferns seguiram soberanas nas semis e venceram bem o Canadá por 28 x 19, com Portia Woodman dando seu cartão de visitas com 2 tries logo no começo. E os EUA voltaram a se destacar derrotando a França de virada graças a um try salvador já com o tempo esgotado de Olsen. Jogo de tirar o fôlego e 21 x 19 para as Águias.

- Continua depois da publicidade -

Nas disputas menores, a Austrália se reergueu e ficou com o 5º lugar, mas sofrendo para vencer a Irlanda na última partida. Já a Espanha faturou o 9º lugar, o Challenge Trophy, ao passo que o 3º posto, a medalha de bronze, ficou com o Canadá, que derrotou bem uma apática e abatida França por 28 x 00.

Na grande final, não teve jeito e os Estados Unidos não repetiram o desempenho anterior. Mais uma vez, a Nova Zelândia dominou por completo a partida e conseguiu um título sem sustos. 33 x 07, com Woodman correndo para 3 tries, além de um de Sarah Goss e outro de Niall Williams – em lindo try. Ruby Tui, implacável na defesa, foi eleita a melhor da final.

A segunda etapa será em Dubai em dezembro, junto com a etapa de abertura do circuito masculino.





HSBC Womens Sevens Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens Feminina – 1ª etapa, em Denver, Estados Unidos

Quartas de final

Nova Zelândia 34 x 07 Irlanda

Canadá 21 x 17 Rússia

Inglaterra 07 x 22 França

Austrália 05 x 26 Estados Unidos

Semifinais Challenge Trophy

Espanha 46 x 00 México

China 14 x 17 Fiji

Semifinais pelo 5º lugar

Irlanda 21 x 10 Rússia

Inglaterra 12 x 26 Austrália

Semifinais pelo Ouro



Nova Zelândia 28 x 19 Canadá

França 19 x 21 Estados Unidos

Finais

China 47 x 00 México – Decisão de 11º lugar

Espanha 20 x 14 Fiji – Final do Challenge Trophy (Decisão de 9º lugar)

Rússia 17 x 14 Inglaterra – Decisão do 7º lugar

Irlanda 19 x 21 Austrália – Decisão do 5º lugar

Canadá 28 x 00 França – Decisão do Bronze (3º lugar)

Nova Zelândia 33 x 07 Estados Unidos – FINAL – Decisão do Ouro