Neste sábado, a Nova Zelândia faturou o título da 2ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino, disputada em Dubai, assumindo a liderança da temporada.

As Black Ferns fizeram um segundo dia impecável, vencendo Fiji nas quartas de final (24 x 10), o então líder da temporada Estados Unidos na semifinal (24 x 07) e o Canadá numa eletrizante final (17 x 14).

Champions HAKA!@BlackFerns perform spine tingling HAKA after going back to back champions at the #Dubai7s pic.twitter.com/1yfySjxzGT — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 7, 2019

As quartas de final tiveram a surpresa da queda da França, que havia vencido a Nova Zelândia na fase de grupo. Derrota francesa diante do Canadá por 19 x 07, com show de Paquin. Nos outros embates não houve surpresas, com EUA, Austrália e Nova Zelândia avançando.

Nas semis, o Canadá se impôs sobre a Austrália por 26 x 12, com Landry sendo destaque desta vez. Depois, as Black Ferns colocaram 24 x 07 nos EUA, com Nathan-Wong marcando 2 tries, enquanto Brazier e Waaka deixaram os seus. As estadunidenses ainda se reergueram na disputa da medalha de bronze, vencendo as aussies por 24 x 07.

Na grande decisão, Waaka abriu o placar para a Nova Zelândia, mas Paquin e Greenshields viraram o placar para o Canadá ainda na primeira etapa. Porém, o segundo tempo foi de glória para as kiwis, com Waaka descontando com o try que colocava o placar em Canadá 14 x 12 e, na bola final, a Nova Zelândia cravou o try da vitória com Broughton. Emoção pura.

Waaka also leads the @DHLRugby Impact Player table for the series after two rounds. A massive start to the series for the @BlackFerns star #DHLImpactPlayer pic.twitter.com/6VSOeP75lk — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 7, 2019

A próxima etapa feminina será no fim de semana que vem na Cidade do Cabo, África do Sul, que pela primeira vez recebe a elite do sevens feminino.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Feminina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Sábado, dia 07 de novembro

02h00 – Brasil 14 x 12 Japão – Decisão de 11º lugar

02h22 – Inglaterra 26 x 21 Irlanda – Decisão de 9º lugar

02h44 – Austrália 21 x 00 Espanha – Quartas de final

03h06 – França 07 x 21 Canadá – Quartas de final

03h28 – Fiji 10 x 24 Nova Zelândia – Quartas de final

03h50 – Estados Unidos 28 x 07 Rússia – Quartas de final

07h14 – Austrália 12 x 26 Canadá – Semifinal

07h36 – Nova Zelândia 24 x 07 Estados Unidos – Semifinal

10h38 – Austrália 07 x 24 Estados Unidos – 3º lugar (Bronze)

11h33 – Canadá 14 x 17 Nova Zelândia – FINAL (Ouro)

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 36 16 20 EUA 36 20 16 Austrália 32 18 14 Canadá 28 10 18 França 26 14 12 Rússia 18 8 10 Espanha 18 12 6 Fiji 10 2 8 Irlanda 9 6 3 Inglaterra 8 4 4 Brasil 3 1 2 Campeão por etapa Nova Zelândia

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas