ARTIGO COM VÍDEO – O sábado no Rugby League – o rugby de 13 jogadores – na Oceania foi de ação em Auckland com o grande clássico entre Nova Zelândia – Kiwis – e Austrália – Kangaroos, que deixou de ocorrer no meio da temporada, para ser transferido para o fim do ano.

E os neozelandeses aproveitaram uma rara partida em casa – já que em geral os jogos entre os dois países ocorrem na Austrália – e venceu por 26 x 24, em um jogaço que empolgou o torcedor do rugby de 13 da Nova Zelândia. Sem os craques aposentados da seleção Camerom Smith, Billy Slater e Johnathan Thurston, os australianos não se encontraram.

O endiabrado Valentine Holmes abriu o placar para a Austrália – a melhor seleção do mundo – logo a 2 minutos, dando a entender que o triunfo seria contundente. Mas Ken Maumalo e Joseph Manu viraram o placar para os Kiwis. Antes do intervalo, Dane Gagai marcou o segundo try dos Kangaroos e virou o placar para 12 x 10 para os visitantes.

O segundo tempo, no entanto, foi todo do time da casa. Novidades na seleção, Brandon Smith e Esan Marsters marcaram 2 tries que nocautearam os Kangaroos e, aos 67′, Jordan Rapana cravou o terceiro que parecia decidir o jogo. A Austrália ainda reagiu com tries de Felise Kaufusi e James Tedesco, mas era tarde demais. 26 x 24 e vitória dos Kiwis – a primeira sobre os Kangaroos desde 2015.

Esse foi e será o único jogo dos Kangaroos no ano. Já os Kiwis viajarão para a Inglaterra para uma série de 3 amistosos.

Nova Zelândia 26 x 24 Austrália, em Auckland

Seguem as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021

Na Europa, o sábado teve ainda Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021 com a segunda divisão europeia rolando. Em casa, a Rússia se reergueu de derrota na rodada passada para a Espanha e venceu a Sérvia por 36 x 18 que colocaram os russos na liderança da chave, mas sem mais jogos pela frente. A Sérvia terá agora que vencer em casa a Espanha por 14 pontos de diferença para avançar à próxima fase (os 2 primeiros colocados entre esses 3 países avançam).

Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021

Euro B – 2ª divisão da Europa

Rússia 36 x 18 Sérvia, em Moscou

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?