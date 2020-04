A saída da crise do COVID-19 passará por um período de transição na maior parte dos países, no qual os times voltarão a campo, mas apenas em competições nacionais.

Se as viagens internacionais seguirem sendo um empecilho por mais tempo, o Super Rugby seguirá parado por mais tempo. Com isso, Nova Zelândia e África do Sul já anunciaram planos para competições nacionais entre suas equipes de Super Rugby (e PRO14, no caso sul-africano).

Assim que jogos forem permitidos no país, a federação da Nova Zelândia confirmou que organizará um torneio de 10 semanas envolvendo seus 5 times do Super Rugby (Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders), que jogarão todos contra todos, turno e returno.

Já a federação da África do Sul confirmou que planeja fazer o mesmo, uma competição entre seus 6 times de elite: Bulls, Lions, Sharks e Stormers, do Super Rugby, e Cheetahs e Kings, do PRO14, também potencialmente duelando turno e returno, com 10 rodadas. Tais torneios seriam distintos da Mitre 10 Cup (Campeonato Neozelandês) e da Currie Cup (Campeonato Sul-Africano).

Agora, o rugby dos dois países aguarda seus governos.