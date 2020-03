ARTIGO COM VÍDEOS – A Nova Zelândia recuperou seu brilho no Circuito Mundial de Sevens Masculino e é mais líder do que nunca. Neste fim de semana, os All Blacks conquistaram o título da etapa de Vancouver, no Canadá, e aumentaram sua vantagem na liderança da temporada sobre a África do Sul para confortáveis 11 pontos.

O torneio bateu recorde de público, com quase 40 mil torcedores em cada dia, e a festa foi grande para o time da casa, que brilhou com o terceiro ligar, derrotando a África do Sul e ajudando um pouco mais os neozelandeses.



Após um sábado de decepção para o poderoso time de Fiji e de invencibilidade para Nova Zelândia, África do Sul, Austrália e Canadá, o domingo começou com os fijianos sendo derrotados pelos neozelandeses nas quartas de final, em 17 x 05, com tries de Ravouvou, Molia e Mikkelson para os kiwis. Já a África do Sul fez 26 x 10 sobre os Estados Unidos e parecia sólida na briga pelo título. A Austrália também fez sua parte, batendo a Inglaterra, enquanto o Canadá não titubeou diante da surpreendente Espanha.

As semifinais foram abertas com o superclássico entre Nova Zelândia e África do Sul, com sabor de jogo crucial por conta da classificação geral. Com 2 tries de Clarke e outro de Koroi, os All Blacks abriram frente no primeiro tempo, aproveitando cartão amarelo prematura do lado dos Boks. Nanai-Seturo e Dickson ampliaram a frente kiwi no segundo tempo e a reação sul-africana foi tardia. 27 x 15 impressionante para uma jovem e talentosa geração neozelandesa, que cresceu em momento decisivo.

No outro embate semifinal, a torcida canadense vociferou em apoio aos Canucks contra a Austrália e o jogo foi épico, com Jones abrindo o placar para o Canadá, mas com Anderson, Hutchison e Miller virando para os aussies. O Canadá reagiu com Fuailefau marcando o try que manteve as esperanças da torcida e, na última bola, os australianos suaram frio com o Canadá perdendo o try da vitória por questão de centímetros.

O Canadá ainda ergueu a cabeça e para o delírio da torcida derrotou a África do Sul na decisão do bronze por 26 x 19, com Douglas e Hirayama brilhando.

Na final, a Austrália flertou com uma vitória histórica sobre a Nova Zelândia, mas acabou vendo o sonho escapar no finzinho. Anderson e Longbottom colocaram a Austrália na frente com 2 tries no primeiro tempo, enquanto Ravouvou marcando o seu para os All Blacks. No segundo tempo, Knewstubb e Ravouvou de novo viraram para os neozelandeses, aproveitando a instabilidade australiana, com dois cartões amarelos. Porém, Dickson recebeu amarelo no fim, deixando os neozelandeses com um homem a menos e, no fim, a Austrália teve o ataque para vencer, mas o último passe saiu errado. Vitória dramática dos All Blacks por 17 x 14 e liderança ampla na temporada.

As duas próximas etapas do circuito em abri em Hong Kong e Singapura, mas foram adiadas por conta da crise do coronavírus. Com isso, a próxima etapa será apenas em maio, em Londres.

After six rounds on the world series @FranceRugby‘s Tavite Veredamu leads the @DHLRugby Impact Player table with 229 points followed closely by @IrishRugby‘s Jordan Conroy with 224.#DHLRugby #DHLImpactPlayer #CanadaSevens pic.twitter.com/n85Bexw3hc — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) March 9, 2020

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 6a etapa Masculina – em Vancouver , Canadá

*Horário de Brasília

Sábado, dia 07 de março



14h00 – Estados Unidos 19 x 05 Samoa

14h22 – Austrália 33 x 19 Escócia

14h44 – Inglaterra 31 x 00 Argentina

15h06 – África do Sul 12 x 00 Japão

15h31 – Irlanda 26 x 28 Espanha

15h53 – Nova Zelândia 29 x 00 Quênia

16h15 – França 21 x 31 Canadá

16h37 – Fiji 26 x 19 Gales

17h12 – Estados Unidos 28 x 12 Escócia

17h34 – Austrália 40 x 12 Samoa

17h56 – Inglaterra 29 x 00 Japão

18h18 – África do Sul 17 x 05 Argentina

18h43 – Irlanda 14 x 12 Quênia

19h05 – Nova Zelândia 31 x 00 Espanha

19h27 – França 19 x 21 Gales

19h49 – Fiji 21 x 26 Canadá

20h24 – Samoa 19 x 19 Escócia

20h46 – Austrália 29 x 07 Estados Unidos

21h08 – Argentina 14 x 14 Japão

21h30 – África do Sul 38 x 00 Inglaterra

22h07 – Espanha 17 x 14 Quênia

22h35 – Nova Zelândia 33 x 24 Irlanda

23h05 – Canadá 29 x 07 Gales

23h33 – Fiji 26 x 17 França

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Japão, 4 Argentina

Grupo B: 1 Canadá, 2 Fiji, 3 Gales, 4 França

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Espanha, 3 Irlanda, 4 Quênia

Grupo D: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Escócia, 4 Samoa

Domingo, dia 08 de março

13h43 – Quartas de final pelo 9º lugar – Japão 19 x 50 Samoa

14h05 – Quartas de final pelo 9º lugar – Irlanda 21 x 22 França

14h27 – Quartas de final pelo 9º lugar – Escócia 28 x 17 Argentina

14h49 – Quartas de final pelo 9º lugar – Gales 00 x 28 Quênia

15h19 – Quartas de final pelo 1º lugar – África do Sul 26 x 10 Estados Unidos

15h41 – Quartas de final pelo 1º lugar – Nova Zelândia 17 x 05 Fiji

16h03 – Quartas de final pelo 1º lugar – Austrália 31 x 12 Inglaterra

16h25 – Quartas de final pelo 1º lugar – Canadá 21 x 00 Espanha

16h54 – Semifinal pelo 13º lugar – Japão 12 x 21 Irlanda

17h16 – Semifinal pelo 13º lugar – Argentina 31 x 07 Gales

17h38 – Semifinal pelo 9º lugar – Samoa 00 x 19 França

18h00 – Semifinal pelo 9º lugar – Escócia 12 x 07 Quênia

18h30 – Semifinal pelo 5º lugar – Estados Unidos 40 x 14 Fiji

18h52 – Semifinal pelo 5º lugar – Inglaterra 26 x 17 Espanha

19h14 – Semifinal pelo 1º lugar – África do Sul 15 x 27 Nova Zelândia

19h36 – Semifinal pelo 1º lugar – Austrália 19 x 14 Canadá

19h58 – Decisão de 13º lugar – Irlanda 31 x 26 Argentina

21h07 – Decisão de 9º lugar – França 07 x 12 Escócia

21h31 – Decisão de 5º lugar – Estados Unidos 24 x 26 Inglaterra

21h58 – Decisão de 3º lugar – África do Sul 19 x 26 Canadá

22h28 – FINAL – Nova Zelândia 17 x 14 Austrália

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 115 19 22 22 13 17 22 África do Sul 104 22 19 7 19 22 15 Fiji 83 8 15 8 22 19 11 Austrália 81 13 5 17 12 15 19 Inglaterra 77 17 7 15 15 10 13 França 74 12 17 19 8 11 7 EUA 72 10 8 12 17 13 12 Canadá 57 7 6 13 7 7 17 Argentina 56 11 13 11 10 8 3 Irlanda 49 5 12 5 11 12 4 Escócia 37 3 10 6 6 4 8 Quênia 34 4 11 10 1 3 5 Samoa 34 15 4 2 2 5 6 Espanha 33 6 3 4 4 6 10 Gales 13 2 1 1 5 2 2 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;