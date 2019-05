ARTIGO COM VÍDEO – Já se passaram 5 etapas da Série Mundial de Sevens Feminina e uma coisa é clara: a Nova Zelândia é o melhor time do mundo no momento. Nesse fim de semana, Langford, no Canadá, foi o palco da penúltima etapa da temporada 2018-19 e o panorama geral da luta pelo título e pelas 4 vagas diretas nos Jogos Olímpicos de 2020 está praticamente definida.

A Nova Zelândia voltou a conquistar o título e é virtualmente a campeã, abrindo 12 pontos de frente para o vice líder Estados Unidos, com apenas um torneio pela frente. O título no Canadá também assegurou matematicamente vaga para as Black Ferns em Tóquio 2020.

🎥 HIGHLIGHTS: It’s been a fantastic @HSBC_Sport Canada Women’s Sevens Series, so here’s a look back at day two of the tournament.#DHLRugby pic.twitter.com/lW1aXEgwkD — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 13 de maio de 2019

Clique aqui para ver como foi o primeiro dia de jogos.

Clique aqui para saber mais sobre a campanha do Brasil no torneio.

As quartas de final começaram com a Nova Zelândia tendo trabalho para vencer a Espanha por 17 x 07 e com um clássico dramático entre Estados Unidos e Canadá, que terminou novamente com as canadenses perdendo em casa, 12 x 07. O Canadá jamais conseguiu o título na etapa em sua casa e desta vez o sonho foi adiado com Kelter marcando os dois tries dos EUA, incluindo o da vitória no lance final. Na sequência, foi a vez da França derrotar a Inglaterra em clássico europeu, 26 x 12, e com a Austrália prevalecendo sobre a Irlanda por 33 x 05.

As semifinais largaram com a Nova Zelândia derrotando o embalado Estados Unidos por 26 x 12, em jogo que Michaela Blyde abriu o placar e Kelly Brazier marcando simplesmente 3 tries (hat-trick). Depois, a Austrália prevaleceu sobre a França por emocionantes 26 x 19. Emma Tonegato chegou a 100 tries na história do circuito, com 2 decisivos sobre as francesas. Mas a emoção foi até o fim, com Drouin marcando try para a França que manteve o suspense até o fim.

Na grande final, Nova Zelândia e Austrália deram espetáculo. Elia Green cruzou duas vezes o in-goal para as aussies e Tonegato deixou o seu também, mas Hirini, Niall Williams e Nathan-Wong marcaram os tries da Nova Zelândia. A diferença esteve nas conversões, com as Black Ferns celebrando o 21 x 17.

A próxima e última etapa do circuito será em Biarritz, na França, nos dias 15 e 16 de junho.

Fiji ou China? A luta contra o rebaixamento

Fiji e China seguem batalhando ponto a ponto contra o rebaixamento. As chinesas correrem contra o tempo e agora têm técnico novo, o neozelandês Sean Horan, técnico das Black Ferns até o Rio 2016. As asiáticas fizeram sua parte na semifinal pelo 9º lugar, conquistando grande vitória sobre a Irlanda, 19 x 12. A decisão foi contra Fiji e a vitória era obrigatória para embolar de vez a luta contra o rebaixamento (destinado ao último colocado). Mas Fiji fez valer sua experiência e venceu por 26 x 19 suados, com Solikoviti marcando o try da vitória no fim.

Com isso, Fiji abriu 4 pontos de frente sobre a China na classificação geral. Se as chinesas não chegarem às quartas de final na etapa final já estarão rebaixadas no sábado.

Olhos para os Jogos Olímpicos

Os 4 primeiros colocados da temporada garantirão vaga nos Jogos Olímpicos e a Nova Zelândia já assegurou matematicamente sua vaga. Estados Unidos, Canadá e Austrália estão muito próximas, com a 4ª colocada Austrália tendo 14 pontos de vantagem sobre a 5ª colocada França, com 1 etapa para o fim.

As demais vagas serão distribuídas a 5 campeões continentais (América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania), a serem conhecidos ainda em 2019, e as 2 últimas vagas serão disputadas em uma Repescagem Mundial.

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens Feminina – 5ª etapa, em Langford/Victoria, Canadá

*Horários de Brasília

Domingo, dia 12 de maio

13h18 – Quartas de final – Nova Zelândia 17 x 07 Espanha

13h40 – Quartas de final – Estados Unidos 12 x 07 Canadá

14h02 – Quartas de final – Inglaterra 12 x 26 França

14h24 – Quartas de final – Austrália 31 x 12 Rússia

14h46 – Semifinal Challenge Trophy – Irlanda 12 x 19 China

15h08 – Semifinal Challenge Trophy – Fiji 32 x 14 Brasil

16h24 – Semifinal 5º lugar – Espanha 00 x 31 Canadá

16h46 – Semifinal 5º lugar – Inglaterra 29 x 17 Rússia

17h08 – Semifinal Ouro – Nova Zelândia 26 x 12 Estados Unidos

17h30 – Semifinal Ouro – França 19 x 26 Austrália

17h52 – Decisão de 11º lugar – Irlanda 43 x 07 Brasil

18h14 – Final do Challenge Trophy (9º lugar) – China 19 x 26 Fiji

19h08 – Decisão de 7º lugar – Espanha 07 x 24 Rússia

19h30 – Decisão de 5º lugar – Canadá 31 x 07 Inglaterra

19h52 – Decisão de Bronze (3º lugar) – Estados Unidos 26 x 05 França

20h18 – FINAL – Decisão de Ouro (1º lugar) – Nova Zelândia 21 x 17 Austrália

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Nova Zelândia 92 20 20 20 12 20 EUA 80 18 14 16 16 16 Canadá 78 16 18 12 20 12 Austrália 74 12 16 18 10 18 França 60 14 8 10 14 14 Inglaterra 47 6 10 3 18 10 Rússia 42 8 12 8 6 8 Irlanda 40 10 6 14 8 2 Espanha 22 4 3 6 3 6 Fiji 17 3 2 4 4 4 China 13 2 4 2 2 3

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



1º a 4º lugares = Classificação aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020;

11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas