Foi confirmado: a Nova Zelândia será a sede da Copa do Mundo Feminina de Rugby XV de 2021. O World Rugby revelou nesta quarta-feira a decisão, com a Nova Zelândia ganhando da concorrente Austrália na escolha.

Essa será a primeira vez na história que a Nova Zelândia – maior campeã da história do rugby feminino – sediará o torneio, que pela primeira vez será disputado na Oceania.

Serão 4 estádios sendo usados, todos na região de Auckland. O Eden Park – palco da final da Copa do Mundo (masculina) de 2011 e maior estádio de Auckland e do país – deverá ser usado apenas para a final, enquanto o North Harbour Stadium (para 25 mil torcedores), no subúrbios norte de Auckland e o Waitakere Stadium (para 5 mil pessoas), também na zona norte da cidade, completam a lista de estádios, juntamente com o Northland Events Centre (com 20 mil lugares), em Whangarei, cidade a 150 km de Auckland.