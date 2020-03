Tokyo 2021 já tem datas! Após serem adiados para o próximo ano, os Jogos Olímpicos foram hoje confirmados pelo Comitê Olímpico Internacional para serem disputados em Tóquio, no Japão, entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Os dias específicos dos eventos do rugby sevens ainda serão confirmados.

Com isto, a Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens já tem uma nova data para basear seus trabalhos assim que as atividades retornarem quando a crise do coronavírus for controlada.

No entanto, para o fã do rugby, as nova datas significam que os Jogos Olímpicos serão disputados exatamente nas mesmas datas dos duelos entre Springboks e British and Irish Lions na África do Sul. Os jogo entre Boks e Lions serão entre os dias 24 de julho, 31 de julho e 7 de agosto. Entretanto, os horários dos Lions e dos Jogos Olímpicos não deverão conflitar por conta da diferença de fuso horário.