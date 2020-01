O World Rugby anunciou hoje quais competições testarão em 2020 novas leis para o rugby. A entidade lançou um novo pacote de testes para as leis do jogo focadas na segurança do atleta. Caso os testes neste ano sejam bem sucedidos, as novas leis poderão ser efetivas no livro das Leis do Rugby.

Nas Américas, apenas o Americas Rugby Championship (em agosto e setembro, com participação do Brasil) foi escolhido para realizar um teste: o 50/22.

Quais são as leis em teste e onde elas serão testadas?

50/22 – Se um jogador chutar a bola de trás de seu campo de defesa (atrás da linha de meio campo) e ela sair (tocando necessariamente antes no chão) depois da linha de 22 metros, o time que chutou a bola cobrará o lateral. O mesmo é válido se um jogador chutar a bola de trás de sua linha de 22 metros de defesa e ela sair depois da linha de meio campo. O teste é semelhante à lei 40/20 do Rugby League (vídeo abaixo); Competições de teste: Americas Rugby Championship; Campeonatos Italianos (Top 12 masculino, Serie A feminina e todas as divisões inferiores); Varsity Cup sul-africana (Campeonato Universitário Sul-Africano) e Campeontos Georgianos Juvenis;



