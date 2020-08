Tempo de leitura: 2 minutos

A Escócia revelou neste sábado seu novo uniforme para a temporada 2020-21. Produzido pela Macron, o uniforme manteve as tradições das cores do país, mas adicionou detalhes dourados nas mangas. Em 2021, a Escócia celebrará 150 anos de sua seleção.

Looking fresh 👌😍

The gold and white is back to celebrate 150 years since our first international match.#CalcuttaCup pic.twitter.com/8FiLVHfIhb

— Scottish Rugby (@Scotlandteam) August 29, 2020