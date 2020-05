A NRL, a liga australiana do rugby de 13 jogadores, confirmou as datas para seu retorno, após a pausa por conta da pandemia.

O Rugby League australiano terá sua principal competição em campo no dia 28 de maio, com a disputa da 3ª rodada. A NRL estava em sua 2ª rodada no momento dos adiamentos e sua volta ocorrerá de portões fechados. O local das partidas ainda não foi confirmado e a tabela de jogos para o restante das partidas deverá ser alterada, com um número menor de rodadas. São planejadas 20 ao todo, 18 além das 2 já jogadas, com os 16 times se enfrentando no sistema de todos contra todos uma vez e com mais 5 rodadas extras.

3ª rodada

Dia 28/05 – Broncos x Eels

Dia 29/05 – Cowboys x Titans

Dia 29/05 – Roosters x Rabbitohs

Dia 30/05 – Warriors x Dragons

Dia 30/05 – Sharks x Wests Tigers

Dia 30/05 – Storm x Raiders

Dia 31/05 – Panthers x Knights

Dia 31/05 – Sea Eagles x Bulldogs

Classificação de momento

Clube Cidade Jogos Pontos Parramatta Eels Sydney 2 4 Newcastle Knights Newcastle 2 4 Canberra Raiders Canberra 2 4 Melbourne Storm Melbourne 2 4 Brisbane Broncos Brisbane 2 4 Penrith Panthers Sydney 2 4 North Queensland Cowboys Townsville 2 2 South Sydney Rabbitohs Sydney 2 2 Wests Tigers Sydney 2 2 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 2 2 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 2 0 Sydney Roosters Sydney 2 0 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 2 0 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 2 0 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 2 0 Gold Coast Titans Gold Coast 2 0

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)