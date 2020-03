A NRL, a liga australiana de Rugby League (o rugby de 13 jogadores), é uma das únicas competições esportivas profissionais no mundo que confirmou que terá rodada no próximo fim de semana.

A liga, no entanto, está buscando um plano para poder seguir durante a crise do coronavírus, sem colocar em risco a saúde pública. O plano do momento é um tanto ambicioso: a NRL planeja isolar todas as suas equipes em um mesmo local, criando uma bolha na qual seus atletas e staff possam viver, treinar e jogar até a crise ser controlada.

A oferta veio da pequena cidade de Calliope, no interior do estado de Queensland, que conta com uma vila-resort com mais de 1 mil quartos, construída para abrigar trabalhadores temporários ou em viagem sobretudo do setor da mineração. A cidade já construiu campos pensando na NRL e agora negocia o deslocamento da liga para a próxima semana.

Prefeituras maiores do norte de Queensland, Cairns e Townsville, também já fizeram propostas para a NRL mover a competições para suas cidades.

A NRL argumenta que uma paralisação colocaria empregos e salários em risco.