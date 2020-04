A NRL, a liga australiana de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) anunciou que pretende retomar a temporada 2020 no dia 28 de maio, estimando que o coronavírus estará devidamente contido na Austrália nessa data.

A entidade estabeleceu uma data para que seus clubes comecem a se planejar e ainda prometeu que o State of Origin (o duelo anual entre as seleções estaduais de Nova Gales do Sul e Queensland) ocorrerá de modo completo, com 3 jogos.

De todo modo, a NRL depende da política da Nova Zelândia e dos estados australianos sobre restrições de viagens.