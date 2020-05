A NRL, a liga australiana de rugby de 13 jogadores (o rugby league), marcou a volta de sua temporada para o dia 28 de maio. Os clubes voltaram a treinar já nesta semana.

A data foi estabelecida pela liga, em acordo com a RLPA (a associação dos jogadores profissionais), após o governo estadual de Queensland e o governo federal da Austrália concordarem com a data. Com isso, a competição poderia retornar com todos os jogos acontecendo em Queensland (Brisbane) no momento da retomada. No entanto, o governo do país ainda aguarda autorização para entrada de viajantes da Nova Zelândia, que tem uma equipe disputando a NRL.

Por sua vez, o State of Origin (a importante série de jogos entre seleções estaduais) segue no calendário da NRL e deverá começar justamente com o primeiro jogo sendo em Brisbane em junho.

Entre outros assuntos importante do League australiano, a RLPA concordou com o corte salarial de 20% para os atletas com relação ao valor total que ganhariam na temporada 2020. A redução segue a perda de receitas vindas da TV por conta da paralisação.