ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL, o Campeonato Australiano de League (o rugby de 13 jogadores), tem já seu segundo classificado ao mata-mata final, com 4 rodadas ainda para o encerramento da fase de apuração. É o Sydney Roosters, atual campeão, que conquistou matematicamente sua vaga ao bater o terceiro colocado Canberra Raiders por 40 x 28, com 2 tries decisivos de Daniel Tupou no fim para os atuais campeões.

Ya kidding! Teddy with the wonder ball 😱 #TelstraPremiership Moment of the Match. #NRLRaidersRoosters pic.twitter.com/DW6FLTAflM



Os Roosters ainda se beneficiaram da vitória do líder e já classificado Melbourne Storm para cima do South Sydney Rabbitohs para se firmarem na segunda colocação. Foi o grande clássico da rodada e o Storm triunfou em um 26 x 16 dura na Central Coast, onde os Souths decidiram mandar essa partida. Campbell Graham marcou todos os 3 tries dos Rabbitohs (hat-trick), mas isso não foi o bastante, com Brodie Croft cravando o try decisivo para Melbourne aos 75′. Apesar da derrota, os Rabbitohs precisam de apenas uma vitória na próxima rodada para se garantirem no mata-mata, assim como os Raiders.

The @storm spine combines for a try of the year contender ⚡ #TelstraPremiership Moment of the Match. #NRLSouthsStorm pic.twitter.com/AZkztx9IyF

Por outro lado, quem sorriu na rodada foi o Brisbane Broncos, que bateu o North Queensland Cowboys no clássico de Queenslad por 18 x 14 e entrou na zona de classificação, beneficiando-se da derrota do Cronulla Sharks para o Penrith Panthers por 26 x 20.

What a start from the @brisbanebroncos 🔥 #NRLCowboysBroncos 0-6 after 6 mins. #TelstraPremiership pic.twitter.com/jDiWLtoLCJ



Já na Super League inglesa, faltando 3 rodadas para o encerramento da temporada regular, apenas o líder St. Helens Saints já está classificado. A briga segue intensa pelas outras 4 vagas no mata-mata (que é de 5 equipes) e contra o rebaixamento (todo embolado). Os destaques foram a vitória dos Saints sobre o vice líder Warrington Wolves, que ainda não conseguiu carimbar sua vaga, e do Leeds Rhinos para cima dos franceses do Catalans Dragons, que aliviou os Rhinos na luta contra o descanso e tirou os Dragons da zona de classificação ao mata-mata. A derrota dos franceses ajudou o Salford Red Devils, que entrou no G5 após bater o Huddersfield Giants.









NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Cowboys 14 x 18 Broncos

Warriors 24 x 16 Sea Eagles

Panthers 26 x 20 Sharks

Dragons 40 x 28 Titans

Eels 20 x 14 Knights

Bulldogs 18 x 16 Wests Tigers

Raiders 18 x 22 Roosters

Rabbitohs 16 x 26 Storm

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Salford 32 x 12 Huddersfield

Wakefield 16 x 26 Hull FC

Castleford 20 x 06 London

Wigan 36 x 18 Hull KR

Leeds 48 x 08 Catalans

Warrington 12 x 30 St. Helens

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 5º colocados se garantem nos playoffs;

- 12º colocado = rebaixado



*Wigan teve 2 pontos reduzidos por quebra de teto salarial

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a RLIF – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?