ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, pela primeira vez a NRL – a liga australiana de Rugby League, o rugby de 13 atletas – organizou seu Magic Round, uma rodada inteira disputada em um único estádio ao longo de 3 dias. O escolhido foi o Suncorp Stadium, em Brisbane, que viveu uma overdose oval.

Novamente, Sydney Roosters e South Sydney Rabbitohs foram os destaques, seguindo no topo da liga. Os Roosters venceram jogo direto pela parte de cima contra o Canberra Raiders, 30 x 24 emocionantes, segurando a reação da Máquina Verde no segundo tempo, ao passo que os Rabbitohs bateram o aguerrido North Queensland Cowboys por 32 x 16.

A Super League teve uma pausa para as disputas da Challenge Cup, a Copa da Inglaterra. O grane destaque foi a derrota do Leeds Rhinos para seu arquirrival Bradford Bulls, que hoje amarga a 2ª divisão, mas que é um dos gigantes históricos da Inglaterra. Além disso, teve ainda a eliminação do maior campeão, o Wigan Warriors, diante do Warrington Wolves.





NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Titans 18 x 26 Sharks

Wests Tigers 30 x 04 Panthers

Sea Eagles 10 x 26 Broncos

Bulldogs 10 x 22 Knights

Warriors 26 x 18 Dragons

Storm 64 x 10 Eels

Roosters 30 x 24 Raiders

Rabbitohs 32 x 16 Cowboys

Clube Cidade Jogos Pontos Sydney Roosters Sydney 9 16 South Sydney Rabbitohs Sydney 9 16 Melbourne Storm Melbourne 9 14 Canberra Raiders Canberra 9 12 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 9 10 Wests Tigers Sydney 9 10 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 9 10 Parramatta Eels Sydney 9 10 Newcastle Knights Newcastle 9 8 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 9 8 Brisbane Broncos Brisbane 9 6 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 9 6 North Queensland Cowboys Townsville 9 6 Gold Coast Titans Gold Coast 9 4 Penrith Panthers Sydney 9 4 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 9 4

Coral Challenge Cup – Copa Inglesa/Europeia de Rugby League

Oitavas de final

Hull FC 28 x 12 Castleford Tigers

Wakefield Wildcasts 26 x 06 Widnes Vikings, em Wakefield

Dewsbury Rams 06 x 34 Halifax, em Dewsbury

Salford Red Devils 18 x 32 Hull Kingston Rovers, em Salford

Bradford Bulls 24 x 22 Leeds Rhinos

Catalans Dragons 62 x 06 Doncaster, em Perpignan (França)

Warrington Wolves 26 x 24 Wigan Warriors, em Warrington

Huddersfield Giants 16 x 22 St. Helens Saints, em Huddersfield

Quartas de final – 1 e 2 de junho

Bradford Bulls x Halifax, em Bradford

St. Helens Saints x Wakefield Wildcats, em St. Helens

Hull FC x Catalans Dragons, em Hull

Hull Kingston Rovers x Warrington Wolves, em Hull