Lançado em abril, o programa de workshops da área de Alto Rendimento da CBRu tem como objetivo conectar tecnicamente treinadores de rugby do Brasil e, também, se conectar à comunidade rugbier para transmitir todo o conhecimento adquirido nos últimos anos pelo Alto Rendimento. A iniciativa já é um sucesso. Em dados coletados pelo próprio Staff é possível verificar a adesão de treinadores nas cinco regiões brasileiras.

Tudo isso graças à ampliação do público-alvo. A princípio a iniciativa visava ampliar o monitoramento à distância dos atletas do alto rendimento para os atletas juvenis masculinos e femininos que fizeram parte de seletivas das seleções das categorias de base no ano de 2019. Além disso lançar um Workshop para treinadores das principais competições nacionais, Brasileiro Adulto Masculino e Feminino.

No entanto, dada as possibilidades das plataformas digitais, o distanciamento do Alto Rendimento da Comunidade e ao momento que estamos vivendo e em parceria com o departamento de Desenvolvimento, o Alto Rendimento da Cbru optou por abrir a participação para todos os interessados, tanto no programa para jogadores, que hoje conta com 150 atletas masculinos juvenis e 136 atletas femininas juvenis, quanto para os treinadores.

No programa de Workshop para treinadores foram inscritas 180 pessoas, com representantes de 14 estados brasileiros. A maior concentração está no Estado de São Paulo com 55 participantes. Outros estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina têm mais de 10 componentes. Além dessas unidades federativas, nos cursos promovidos pelo Alto Rendimento, também contam com integrantes de Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Paraná e Sergipe.

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos durante o período de isolamento social e, até 11 de maio, já ocorreram exatas 11 oficinas para atletas e ​6 workshops para treinadores. Entre os conteúdos estão habilidades básicas com uma visão técnica, física e fisioterápica.

Todo o conteúdo produzido e transmitido por esses trabalhos pode ser acessado por meio de um canal do YouTube do Alto Rendimento.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR OS DOCUMENTOS UTILIZADOS





Texto: CBRu