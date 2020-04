A Rugby Australia, a federação australiana, teve semana turbulenta, com a demissão da CEO Raelene Castle, que decidiu se antecipar e deixar a entidade em meio a pressão vinda do conselho da federação.

Castle vinha tentando lidar com a crise econômica que assola o rugby australiano, a qual começou antes de sua gestão (já alarmante quando o Western Force foi excluído do Super Rugby em 2017), cujo agravamento, no entanto, ela não conseguiu conter. Castle vinha sofrendo a oposição de um grupo de célebres ex Wallabies (ex atletas da seleção do país), que não consideravam ela apta a lidar com a crise. Entre os momentos mais complicados de sua gestão esteve a crise gerada por Israel Folau, que chegou a render ameaças de morte contra a CEO por apoiadores do atleta.

Por conta de Folau, Castle comentou vinha sofrendo abuso em redes sociais, e, após se demitir, deixou claro que o rugby australiano é maior que qualquer indivíduo. A afirmação de Castle se o Conselho não a considera a pessoa ideal para tirar a Rugby Australia da crise, ela prefere sair.