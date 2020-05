ARTIGO COM VÍDEO – A Austrália é a maior campeã da história da Copa do Mundo de Rugby League, o Mundial do Rugby de 13 jogadores, tendo vencido 11 das 15 edições da competição. Em 2013, os Kangaroos (como é conhecida a seleção australiana da modalidade) tinham um verdadeiro dream team (time dos sonhos), vencendo com muita facilidade o torneio jogado na Inglaterra.

Na grande final de 2013, a Austrália bateu a Nova Zelândia, dando o troco da derrota de 2008. No time dos Kangaroos estavam nomes imortais como Billy Slater, Greg Inglis, Cooper Cronk, Johnathan Thurston, Jarryd Hayne, Cameron Smith, todos eleitos melhores do mundo ao longo de suas carreiras.



Lista de campeões do Mundial de Rugby League

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?