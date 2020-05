ARTIGO COM VÍDEO – A Copa do Mundo de Rugby League de 2021 será na Inglaterra, com ingleses, galeses e escoceses tendo suas próprias seleções. Porém, nem sempre foi assim. Durante a maior parte da existência da Copa do Mundo de Rugby League, todas as nações britânicas formavam uma só equipe: a Grã-Bretanha. Diferentemente do Rugby Union, a história do Rugby League britânico é mais ligada à existência dessa única seleção, uma vez que o Rugby League é forte no Norte da Inglaterra, mas é bem menor em Gales e muito pouco difundido na Escócia.

A Grã-Bretanha foi campeã mundial na primeira edição da competição, em 1954, e repetiu a dose em 1960 e 1972. Desde então, o título jamais retornou aos britânicos. Em 1995, a seleção britânica foi substituída definitivamente por Inglaterra, Gales e Escócia e nenhuma delas se sagrou campeã desde então.

Hoje, trazemos dois vídeos: os títulos britânicos de 1960 e de 1972. A época de ouro do League europeu. Desfrute!

Lista de campeões do Mundial de Rugby League

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?