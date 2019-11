A Heineken Champions Cup, a mais importante copa europeia de clubes, é o grande destaque deste fim de semana, com transmissões da ESPN. Se você já assiste ao futebol da Champions League ao vivo, esta é a versão eletrizante do rugby. A competição chega à segunda rodada, isto é, momento das equipes que largaram mal se recuperarem, caso queiram sonhar com algo maior.

No Grupo 1, o Lyon, líder do Top 14 francês, terá ingrata missão de tentar se reerguer da derrota contra o Northampton Saints encarando o poderoso Leinster. Os Saints duelarão com os italianos do Treviso.

No Grupo 2, Exeter e Glasgow abriram a competição vencendo e agora vão duelar na Inglaterra em jogo muito valioso para os dois lados, ao passo que La Rochelle e Sale Sharks, derrotados na estreia, se enfrentam por reabilitação.

No Grupo 3, olhos para o embate que promete muito entre Ulster e Clermont, vencedores na abertura. O Clermont voou baixo e se provou um dos grandes favoritos ao título, mas precisa reafirmar isso na Irlanda do Norte contra o Ulster. Já Bath e Harlequins fazem embate inglês para se reerguerem.

O “Grupo da Morte”, isto é, o Grupo 4 já tem jogo de pressão para o Saracens, atual campeão europeu, que vive pesadelo após perder 35 pontos na Premiership inglesa, vendo-se ameaçado de rebaixamento. O time de Londres ainda perdeu na estreia da Champions Cup e agora precisa de um bom resultado em casa contra os galeses do Ospreys para erguer a cabeça. A dúvida ainda é se Mark McCall, treinador da equipe, vai por em campo os craques que jogaram a Copa do Mundo. Enquanto isso, o Racing, da França, visita o Munster, da Irlanda, no jogaço da rodada, entre dois gigantes aspirantes a título e que jogam entre si pela liderança da chave.

Por fim, no Grupo 5, o vice campeão europeu Toulouse joga para disparar na liderança ao receber os irlandeses do Connacht, que venceram na estreia o Montpellier e colocaram pressão sobre o milionário clube francês. O Montpellier busca reabilitação recebendo o bom time do Gloucester, da Inglaterra, que deu trabalho ao Toulouse na rodada inaugural.

Ação na Challenge Cup também

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, também terá ação nesse fim de semana, com sua segunda rodada. Os maiores destaques são os duelos: Brive contra Bristol, pela ponta do Grupo 4; Edinburgh versus Bordeaux, de arrepiar pelo primeiro lugar do Grupo 3; Cardiff Blues contra Leicester Tigers, trazendo a rivalidade entre galeses e ingleses valendo a liderança do Grupo 5; e o jogaço entre Toulon e Scarlets, valendo o topo do Grupo 2. Somente o Grupo 1 não terá líderes duelando, com o Worcester visitando o Castres, em jogo difícil na França, e o Dragons indo à Rússia para encarar o Enisei.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 22 de novembro

16h45 – Ulster (Irlanda) x Clermont (França) – ESPN2 AO VIVO

Sábado, dia 23 de novembro

10h00 – Saracens (Inglaterra) x Ospreys (Gales) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Benetton Treviso (Itália) x Northampton Saints (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Toulouse (França) x Connacht (Irlanda) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Lyon (França) x Leinster (Irlanda) – ESPN2 AO VIVO

12h15 – Exeter Chiefs (Inglaterra) x Glasgow Warriors (Escócia) – Watch ESPN AO VIVO

14h30 – Munster (Irlanda) x Racing (França) – Watch ESPN AO VIVO

14h30 – Harlequins (Inglaterra) x Bath (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 24 de novembro

10h00 – Sale Sharks (Inglaterra) x La Rochelle (França) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Montpellier (França) x Gloucester (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 1 5 Northampton Saints Inglaterra Northampton 1 4 Lyon França Lyon 1 0 Benetton Treviso Itália Treviso 1 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 1 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 1 4 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 1 1 La Rochelle França La Rochelle 1 0 Grupo 3 Clermont França Clermont-Ferrand 1 5 Ulster Irlanda Belfast 1 4 Bath Inglaterra Bath 1 1 Harlequins Inglaterra Londres 1 0 Grupo 4 Racing França Paris 1 5 Munster Irlanda Limerick 1 5 Ospreys Gales Swansea 1 0 Saracens Inglaterra Londres 1 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 1 4 Connacht Irlanda Galway 1 4 Montpellier França Montpellier 1 1 Gloucester Inglaterra Gloucester 1 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 22 de novembro

12h00 – Enisei (Rússia) x Dragons (Gales)

16h00 – Brive (França) x Bristol Bears (Inglaterra)

16h00 – Pau (França) x Calvisano (Itália)

16h35 – Edinburgh (Escócia) x Bordeaux (França)

17h00 – Toulon (França) x Scarlets (Gales)

Sábado, dia 23 de novembro

10h00 – Castres (França) x Worcester Warriors (Inglaterra)

12h00 – Zebre (Itália) x Stade Français (França)

12h00 – Wasps (Inglaterra) x Agen (França)

12h00 – London Irish (Inglaterra) x Bayonne (França)

17h00 – Cardiff Blues (Gales) x Leicester Tigers (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 1 5 Dragons Gales Newport 1 5 Castres França Castres 1 0 Enisei Rússia Krasnoyarsk 1 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 1 5 Scarlets Gales Llanelli 1 4 London Irish Inglaterra Reading / Londres 1 1 Bayonne França Bayonne 1 1 Grupo 3 Edinburgh Escócia Edimburgo 1 5 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 1 5 Wasps Inglaterra Coventry 1 0 Agen França Agen 1 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 1 5 Brive França Brive-la-Gaillarde 1 4 Stade Français França Paris 1 0 Zebre Itália Parma 1 0 Grupo 5 Cardiff Blues Gales Cardiff 1 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 1 5 Pau França Pau 1 0 Calvisano Itália Calvisano 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.