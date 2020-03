A melhor liga do mundo do rugby de 13 jogadores. A NRL australiana terá seu início no próximo dia 12 de março, quinta-feira. A NRL conta com 15 times australianos e 1 neozelandês, que produzem rodada após rodada espetáculos de tirar o fôlego – com transmissões do próprio canal online da liga.

A grande final será no dia 04 de outubro.

Formato

Os 16 times jogam 24 partidas cada, sendo 1 jogo contra cada oponente e mais 9 jogos extras. Os 8 primeiros colocados avançam ao mata-mata final e não há rebaixamento (por ser uma liga fechada).

O mata-mata funciona da seguinte maneira, sempre em jogos únicos na casa do time de melhor campanha:

Jogos Qualificatórios: 1º colocado x 4º colocado, 2º colocado x 3º colocado; Os vencedores avançam às semifinais e os perdedores jogam a repescagem;

Jogos Eliminatórios: 5º colocado x 8º colocado, 6º colocado x 7º colocado; Os vencedores avançam às repescagens e os perdedores são eliminados;

Repescagens: Perdedores dos Qualificatórios x Vencedores dos Eliminatórios; Os vencedores avançam às semifinais e os perdedores são eliminados;

Semifinais: Vencedores dos Qualificatórios x Vencedores das Repescagens; Os vencedores avançam à final e os perdedores são eliminados;

Grande final: jogo sempre em Sydney;

Times

A NRL é sempre imprevisível e nos últimos 10 anos teve 7 campeões diferentes. Em 2018 e 2019, o Sydney Roosters quebrou um tabu e foi o primeiro time desde o Broncos de 1992-1993 a vencer a NRL em dois anos seguidos. Será que os Roosters conseguirão o terceiro título seguido (algo que não ocorre desde o Eels em 1981-82-83)?

Os 16 times da NRL são os seguintes:

Brisbane Broncos (cidade: Brisbane);

Canberra Raiders (cidade: Canberra);

Canterbury Bulldogs (cidade: Sydney);

Cronulla Sharks (cidade: Sydney);

Gold Coast Titans (cidade: Gold Coast);

Manly Sea Eagles (cidade: Sydney);

Melbourne Storm (cidade: Melbourne);

Newcastle Knights (cidade: Newcastle);

New Zealand Warriors (cidade: Auckland – Nova Zelândia);

North Queensland Cowboys (cidade: Townsville);

Parramatta Eels (cidade: Sydney);

Penrith Panthers (cidade: Sydney);

South Sydney Rabbitohs (cidade: Sydney);

St. George Illawarra Dragons (cidades: Wollongong / Sydney);

Sydney Roosters (cidade: Sydney);

Wests Tigers (cidade: Sydney);

1ª rodada

Dia 12/03 – Eels x Bulldogs

Dia 13/03 – Raiders x Titans

Dia 13/03 – Cowboys x Broncos

Dia 14/03 – Knights x Warriors

Dia 14/03 – Rabbitohs x Sharks

Dia 14/03 – Panthers x Roosters

Dia 15/03 – Sea Eagles x Storm

Dia 15/03 – Dragons x Wests Tigers

Lista de campeões

Equipe Títulos South Sydney Rabbitohs 21 St. George Illawarra Dragons 16 Incluindo os 15 títulos do St. George Dragons Wests Tigers 16 Incluindo 11 títulos do Balmain Tigers e 4 do Western Suburbs Magpies Sydney Roosters 15 Canterbury-Bankstown Bulldogs 8 Manly-Warringah Sea Eagles 8 Brisbane Broncos 6 Parramatta Eels 4 Newtown Jets 4 Não disputa mais a liga Melbourne Storm 3 Excluindo 2 títulos cassados Canberra Raiders 3 North Sydney Bears 2 Não disputa mais a liga Penrith Panthers 2 Newcastle Knights 2 Cronulla-Sutherland Sharks 1 North Queensland Cowboys 1

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?