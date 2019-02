Ele retornou e mais forte! O Pequi Nations, a Copa Brasil Central, viveu um esvaziamento em 2018, mas se reestruturou e se expandiu para 2019. Neste ano, a competição não será mais do Centro-Oeste apenas. A competição incorporou clubes do Norte do país, garantindo um torneio que soma as forças do Cerrado, Pantanal e Amazônia, abarcando 4 estados (Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Goiás) e o Distrito Federal.

As 6 equipes foram repartidas em 2 grupos com 3 times cada, com os times fazendo 1 jogo contra cada equipe da chave, entre abril e junho.

No Grupo Pantanal, o Mato Grosso é o único estado com dois participantes, Cuiabá e Primavera, aos quais se soma o Porto Velho, de Rondônia.

No Grupo Cerrado, o campeão Rugby Sem Fronteiras (do DF) e o Goianos encararão o campeão do Norte, o GRUA, de Manaus, com o time amazonense, na condição de convidado, viajando de avião a Brasília para os jogos contra RSF e Goianos, aproveitando a disponibilidade de voos.

Cayo Nicolau, conselheiro, ex treinador e atleta do time manauara, deixou claro que o GRUA não abandonou a Liga Norte e explicou a opção do maior campeão do Norte de jogar o torneio. “Como neste ano ainda estamos esperando uma posição sobre a Liga Norte, tomamos a iniciativa de entrar na Copa Central para termos mais jogos e para isso nos organizamos financeiramente e vamos fazer acontecer pelo amor ao esporte e a procura de novos desafios”.

O mata-mata ainda terá as datas confirmadas.

Clube Cidade (Estado) P J V E D +4 7- PP PC SP Taça Pantanal Cuiabá Cuiabá (MT) 0 0 0 0 Porto Velho Porto Velho (RO) 0 0 0 0 Primavera Primavera do Leste (MT) 0 0 0 0 Taça Cerrado Goianos Goiânia (GO) 0 0 0 0 GRUA Manaus (AM) 0 0 0 0 Rugby Sem Fronteiras Brasília (DF) 0 0 0 0