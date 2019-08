Está chegando a hora do grande evento de rugby que todo mundo aguarda por 4 anos: a Copa do Mundo de Rugby. Com agosto chegando, a ansiedade aumenta, o Mundial terá seu pontapé inicial no dia 20 de setembro. E, com isso, trazemos a grande novidade: o Portal do Rugby estará na Copa do Mundo!

Exatamente, estaremos lá, in loco, trazendo o melhor do Japão e da bola oval para você! Nossa equipe se dividirá em duas durante a Copa do Mundo:

No Japão , Rafael “Telefone” Takano (nosso DJ e repórter rugbier), Daniel “HP” Venturole (com uma década de experiência na comunicação da bola oval) e Bruno Ruas (o homem por trás das câmeras) estarão buscando as melhores histórias e entrevistas direto da Ásia, desde o aquece a partir do dia 4 de setembro e durante todo o Mundial;

, Rafael “Telefone” Takano (nosso DJ e repórter rugbier), Daniel “HP” Venturole (com uma década de experiência na comunicação da bola oval) e Bruno Ruas (o homem por trás das câmeras) estarão buscando as melhores histórias e entrevistas direto da Ásia, desde o aquece a partir do dia 4 de setembro e durante todo o Mundial; No Brasil, Victor Ramalho, Diego Gutierrez, Márcio “Chitão”, Luís Kolle, Leandro “Mamute” e convidados estarão passando a limpo o Mundial com edições quase diárias do Mesa Oval, seu podcast de rugby da Central 3, no período da Copa, além, é claro, de todo o arsenal de artigos no nosso site e posts nas redes sociais;

E no aquecimento para o Mundial, a partir desde dia 1º de agosto as pautas temáticas ganham força no Portal. Teremos artigos especiais durante o mês todo sobre as cidades sede e sobre as seleções do torneio, além do novo podcast Ovalcast, que estará todas as segundas-feiras debatendo os jogos de preparação do Mundial, antes de dar lugar ao Mesa Oval de Copa.

E para completar fique de olho na TV Portal do Rugby, para vídeos especiais que entrarão no clima do Japão. Em breve!

