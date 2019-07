O Super 16 – o Campeonato Brasileiro de Rugby – teve seu início postergado, porque os recursos captados por Lei de Incentivo ao Esporte para financiarem a competição ainda não foram liberados por parte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania (antigo Ministério do Esporte).

O Portal do Rugby contatou Renato “Renatão” Occhionero, novo responsável pela organização dos torneios de clubes da Confederação Brasileira de Rugby, que assumiu neste mês a função. Renatão confirmou que na semana que vem haverá reuniões com Secretaria Especial e, com isso, será possível a criação da tabela de jogos do Super 16. A expectativa é que o campeonato comece na última semana de agosto.

Outra questão ainda em aberto é o clube que substituirá o Templários no Super 16. Renatão explicou que, por conta do regulamento que estipula a regionalização, o clube acabará sendo paulista e já há conversas com possíveis substitutos.

Já a Taça Tupi também está em processo de confirmação dos participantes, mas a intenção é manter a competição acontecendo neste ano, mesmo que seja preciso reduzi-la.

Acerca do futuro do Campeonato Brasileiro, Renatão afirmou manter aquilo que havia sido acordado por CBRu e clubes quando o novo formato do Super 16 foi confirmado em 2017. Isto significa que, a princípio, o campeonato de 2020 seguirá com 16 clubes e o custo da inscrição subirá como estipulado em 2017 para 50 mil reais, com os clubes tendo a possibilidade de reduzirem o custo caso cumpram requisitos de categorias de base. Os valores foram acertados entre CBRu e clubes anteriormente e, por isso, não haverá mudanças.

No entanto, Renatão já deixou claro que a proposta é de se rediscutir com os clubes o modelo de competições para 2021.

E o Super Sevens Feminino?

O circuito feminino também aguarda a liberação dos recursos financeiros por parte da Secretaria Especial e, a proposta é de se manter o número de etapas estipulado. Novidades também deverão emergir após a já citada reunião.

A primeira etapa estava planejada para os dias 17 e 18 de agosto e ainda poderá haver alguma mudança no calendário.