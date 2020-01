Já demos o calendário de grandes eventos internacionais do Rugby Union neste ano. Agora vamos passar a limpo o que vem por aí no Rugby League, o rugby e 13 jogadores.

O ano terá como grande destaque a série de 3 partidas de Austrália e Inglaterra, chamada de The Ashes, a ser jogada entre outubro e novembro na Inglaterra. A última vez que um The Ashes (a série) foi jogado foi em 2003. A volta do evento ocorre um ano antes da Copa do Mundo, preparando as duas seleções para o evento de 2021. A Nova Zelândia, por sua vez, encarará Tonga, Fiji e Papua Nova Guiné neste ano, mas as datas ainda não foram reveladas.

Os demais eventos são os tradicionais anuais. A Super League (o Campeonato Inglês), será mais internacional do que nunca, com 10 clubes ingleses, 1 francês e 1 canadense, o estreante Toronto Wolfpack. Além da Super League, há ainda a tradicional Challenge Cup, a copa mata-mata envolvendo os clubes ingleses, com participação francesa, canadense e galesa.

Na Austrália, a NRL segue como a liga mais forte do mundo, com 15 times australianos e 1 neozelandês. O State of Origin (a série anual de 3 partidas entre as seleções dos estados australianos de Queensland e New South Wales) também já teve suas datas, agitando junho e julho.

Por sua vez, o Mundial de Clubes, o jogo anual entre o campeão da NRL e o campeão da Super League, será em fevereiro na Inglaterra, opondo St. Helens Saints e Sydney Roosters.

Vamos às datas cruciais do League internacional:

2020

30/01 – Super League – Início (Inglaterra, França, Canadá)

22/02 – World Club Challenge (Mundial de Clubes) – St. Helens Saints (Inglaterra) x Sydney Roosters (Austrália), em St. Helens (Inglaterra)

22/02 – NRL All Stars Match – Aborígenes Australianos x Maoris Neozelandeses, em Gold Coast (Austrália)

12/03 – NRL – Início (Austrália, Nova Zelândia)

03/06 – State of Origin (Austrália) – Jogo 1, em Adelaide (Austrália)

21/06 – State of Origin (Austrália) – Jogo 2, em Sydney (Austrália)

08/07 – State of Origin (Austrália) – Jogo 3, em Brisbane (Austrália)

18/07 – Challenge Cup – FINAL, em Londres (Inglaterra)

04/10 – NRL (Austrália) – FINAL, em Sydney (Austrália)

10/10 – Super League – FINAL, em Manchester (Inglaterra)

31/10 – Inglaterra x Austrália, em Bolton (Inglaterra)

07/11 – Inglaterra x Austrália, em Leeds (Inglaterra)

14/11 – Inglaterra x Austrália, em Londres (Inglaterra)