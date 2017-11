O rugby de Campinas, interior de São Paulo, está mais triste hoje. José Roberto Trigo, um dos pioneiros de nosso esporte na Cidade das Andorinhas e professor no Instituto de Biologia da Unicamp nos deixou nesta última terça-feira.

Trigo, como era mais conhecido, participou da formação da equipe de rugby que representava a Unicamp na década de 80 e participou de muitas andanças dos praticantes do esporte como o time do Clube Hípica Barão, o Campinas Rugby Athletic Club, o Campinas Rugby e sempre esteve envolvido no esporte até os dias de hoje, tempos do Jequitibá Rugby.

O Portal do Rugby e a comunidade de nosso esporte lamenta a perda de um rugbier tão importante para a prática do esporte bretão na região e envia os cumprimentos de pesar à família e aos amigos próximos.