O Mesa Oval terá hoje seu último programa ao vivo de 2019 e será em ritmo de espírito do rugby, afinal o assunto será o mais tradicional torneio de sevens do Brasil, o SPAC Lions! Fábio Galdieri, o “Bolinha”, do SPAC, e Marcelo Sensone, o “Pizza”, da House of Rugby, que fazem parceria na organização do evento, estarão conosco!

Hoje, terça, 17h00, ao vivo em nosso Facebook! Não perca, pois sentiremos saudades.