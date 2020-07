O rugby profissional pode estar desembarcando no Havaí. O estado dos Estados Unidos localizado no Oceano Pacífico pode ser o novo destina da Major League Rugby (MLR), a liga profissional norte-americana.

A MLR confirmou que recebeu e aprovou a candidatura do novo Kanaloa Hawai’i, que está perto ingressar na liga já para a temporada 2021. O processo de admissão poderá levar até 90 dias até ser finalizado e o Kanaloa Hawai’i confirmado com o 14º time da MLR.

Para 2020, a liga teve 12 times e 2 novas franquias já foram confirmadas para 2021, Dallas e Los Angeles. Porém, o Colorado deixou a MLR.

Kanaloa é o nome do deus oceano da mitologia tradicional havaiana. A população nativa do Havaí é polinésia, tendo proximidade linguística e étnica com maoris neozelandeses, tonganeses, samoanos e taitianos, por exemplo. No entanto, a população nativa representa hoje inferior a 10% da população total do estado que conta com 1,4 milhão de habitantes. A principal cidade do Havaí é Honolulu, com 950 mil habitantes.

- Continua depois da publicidade -

O Havaí não conta hoje com equipe profissional em nenhuma liga esportiva americana. No entanto, o estado tem presença nas ligas universitárias, com equipes no melhor nível do futebol americano e do basquete universitário dos Estados Unidos. O rugby já é jogado no Havaí, que conta com uma federação estadual própria fundada em 1975 e que conta com seu próprio campeonato amador. O Havaí conta com comunidades de imigrantes de Samoa e de outras ilhas do Pacífico.

Martin Iosefo, um dos grandes nomes da seleção de sevens dos Estados Unidos, é do Havaí.