Está consumado. O rugby japonês já não faz mais parte do Super Rugby (ou melhor, ao menos por enquanto). Já era certo que a franquia do país deixaria a competição em 2021, mas os Sunwolves negociavam a possibilidade de jogarem ainda em 2020 o Super Rugby AU, o torneio pós-pandemia que envolverá a partir de julho os quatro times australianos – Waratahs, Reds, Brumbies e Rebels – e o Force – que jogou o Super Rugby até 2017.

O anúncio oficial dos Sunwolves de que a equipe não conseguirá participar do Super Rugby AU pôs um ponto final em sua participação direta no sistema de competições da SANZAAR, fechando o (primeiro) capítulo da participação do Japão no Super Rugby.

No entanto, ainda existe a possibilidade de um retorno no futuro do Japão a partir de um alinhamento de seu campeonato nacional com o Super Rugby, algo que foi recentemente levantado como uma possibilidade para o futuro do rugby na região do Pacífico.