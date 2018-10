ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana sul-americano teve como destaques a final do Campeonato Colombiano e os jogos de volta das semifinais do Campeonato Uruguaio.

Gatos campeões da Colômbia

A final do Super 20 colombiano opôs dois clubes de Medellín, que fizeram a festa de um jogaço. 23 x 20 para os Gatos sobre os Duendes, envolvendo os principais nome da seleção do país.

Trébol vai à primeira final de sua história no Uruguai

No Uruguai, o fim de semana produziu um fato histórico: o Trébol, da cidade de Paysandú, conquistou pela primeira vez em sua história vaga na grande final. O Trébol é o único clube do chamado interior do Uruguai na competição e poderá ser também o primeiro time de fora de Montevidéu a erguer a taça. O time verde venceu em casa por 21 x 17 o poderoso Carrasco Polo, depois de já ter vencido fora de casa o jogo de ida.

Seu oponente será o atual campeão nacional, o Old Christians, que venceu o Montevideo Cricket novamente por 10 x 05, também após vencer o primeiro embate. Com isso, os azuis partem em busca do 4º título consecutivo.

A grande final será no campo neutro do Old Boys no dia 3.

¡El try de la clasificación! Brian Vergara, autor de la conquista que puso a @trebolrugby 🍀🏉 en la gran Final del #UruguayoDeClubes pic.twitter.com/46ZNuFxLrQ — U.R.U. TV (@RugbyUruguayTV) 30 de outubro de 2018

