Nesse fim de semana, os olhares do rugby mundial se voltarão ao seven-a-side, com Hamilton, na Nova Zelândia, recebendo a 3a etapa (de um total de 10) do Circuito Mundial Masculino de Sevens 2019-20 (em conjunto com a 4a etapa feminina).

Os jogos começarão no sábado, dia 25, na Nova Zelândia, mas por conta do fuso horário a ação começa na sexta-feira brasileira. Todas as partidas terão transmissão ao vivo do Watch ESPN.

Após duas etapas, Nova Zelândia e África do Sul lideram o circuito, com um título de etapa cada.

Formato novo e polêmico

Atipicamente, o World Rugby mudou o formato de disputas dos torneios no meio da temporada. Em Hamilton, a competição funcionará do seguinte modo:

16 times, divididos em 4 grupos com 4 times cada;

Apenas os campeões de cada grupo avançarão às semifinais. Não haverá mais quartas de final;

Os 2 melhores 2os colocados disputarão o 5o lugar; Os 2 piores 2os disputarão o 7o lugar; Os 2 melhores 3os colocados disputarão o 9o lugar e assim por diante até a decisão de 15o lugar;

Os grupos

Grupo A:

O favoritismo é da Nova Zelândia , que joga em casa e vive ótimo momento após o título em plena África do Sul da última etapa;

, que joga em casa e vive ótimo momento após o título em plena África do Sul da última etapa; Os Estados Unidos , que foram tão bem na temporada passada, começaram mal a temporada atual e precisam logo de recuperação, sendo adversários perigosíssimos para a Nova Zelândia, ainda mais após a mudança no formato do torneio;

, que foram tão bem na temporada passada, começaram mal a temporada atual e precisam logo de recuperação, sendo adversários perigosíssimos para a Nova Zelândia, ainda mais após a mudança no formato do torneio; Escócia e Gales fecham o Grupo A correndo por fora;

Grupo B

O Grupo B tem a África do Sul como a ampla favorita, ferida pela perda da etapa passada em casa;

como a ampla favorita, ferida pela perda da etapa passada em casa; Inglaterra e Quênia aparecem como os principais concorrentes dos sul-africanos. Os ingleses tiveram uma semifinal já na temporada e estão sedentos por algo a mais;

O Japão, seleção convidada, fecha a chave;

Grupo C

A França começou forte a temporada e é a terceira colocada hoje, tendo alcançado a última semifinal. Os franceses são os favoritos de uma chave que não é das mais fortes;

A Irlanda é a sensação do início da temporada, por ter acabado de subir à elite mundial, e aparece como a segunda força do grupo. Canadá e Espanha correm por fora;

Grupo D

A Argentina é a quarta colocada do circuito e está em um grupo dificílimo que tem como favorito Fiji;

Os fijianos começaram mal a temporada e precisam de uma grande campanha em Hamilton para poderem pensar em título ainda. É decisão já para os atuais campeões do mundo;

Austrália e Samoa fecham o grupo niveladas com os Pumas e também com chances realistas de derrubarem os fijianos. O grupo promete imprevisibilidade e equilíbrio totais. Tanto australianos como samoanos fizeram boa campanha na primeira etapa, em Dubai, mas foram mal na Cidade do Cabo e precisam de reabilitação;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Masculina – em Hamilton, na Nova Zelândia

Grupo A: Nova Zelândia, Escócia, Estados Unidos e Gales

Grupo B: África do Sul, Quênia, Inglaterra e Japão

Grupo C: França, Irlanda, Canadá e Espanha

Grupo D: Fiji, Argentina, Austrália e Samoa

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 24 de janeiro / Sábado, dia 25 de janeiro

19h57 – Irlanda x Canadá

20h19 – França x Espanha

20h41 – Quênia x Inglaterra

21h03 – África do Sul x Japão

21h25 – Argentina x Austrália

21h47 – Fiji x Samoa

22h09 – Escócia x Estados Unidos

22h31 – Nova Zelândia x Gales

01h24 – Irlanda x Espanha

01h46 – França x Canadá

02h08 – Quênia x Japão

02h30 – África do Sul x Inglaterra

03h05 – Argentina x Samoa

03h35 – Fiji x Austrália

04h05 – Escócia x Gales

04h33 – Nova Zelândia x Estados Unidos

Sábado, dia 25 de janeiro / Domingo, dia 26 de janeiro

19h07 – Canadá x Espanha

19h29 – França x Irlanda

19h51 – Inglaterra x Japão

20h13 – África do Sul x Quênia

20h35 – Austrália x Samoa

20h57 – Fiji x Argentina

21h19 – Estados Unidos x Gales

21h41 – Nova Zelândia x Escócia

00h20 – Semifinal – 1o Grupo B x 1o Grupo C

00h42 – Semifinal – 1o Grupo A x 1o Grupo D

01h10 – Disputa de 15o lugar

01h32 – Disputa de 13o lugar

01h54 – Disputa de 11o lugar

02h16 – Disputa de 9o lugar

02h38 – Disputa de 7o lugar

03h00 – Disputa de 5o lugar

03h59 – Disputa de 3o lugar

04h56 – FINAL

Classificação

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 41 19 22 África do Sul 41 22 19 França 29 12 17 Argentina 24 11 13 Inglaterra 24 17 7 Fiji 23 8 15 Samoa 19 15 4 Austrália 18 13 5 EUA 18 10 8 Irlanda 17 5 12 Quênia 15 4 11 Canadá 13 7 6 Escócia 13 3 10 Espanha 9 6 3 Gales 3 2 1 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;