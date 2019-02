O fim de semana será de pausa tanto no Six Nations como no Americas Rugby Championship. Mas o Watch ESPN está recheado de jogos internacionais: são 10 partidas ao vivo!

O grande destaque é, lógico, o pontapé inicial para o Super Rugby, a liga do Hemisfério Sul, que chega já com clássicos na primeira rodada. O primeiro jogo é dérbi neozelandês dos bons, entre Chiefs e Highlanders, na madrugada de quinta para sexta, enquanto no sábado tem o superclássico sul-africano entre Bulls e Stormers. Tem ainda duelo de titãs entre Waratahs e Hurricanes, clássico neozelandês entre Blues e o campeão Crusaders e ainda os Jaguares argentinos encarando os vice-campeões Lions.

E ainda rola muito rugby inglês, com o retorno das ações da Gallagher Premiership, com 3 jogos ao vivo, enquanto eles os clássicos Glocester e Exeter, Saracens e Leicester.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 16 de fevereiro

04h30 – Super Rugby – Chiefs x Highlanders – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Brumbies x Rebels – Watch ESPN AO VIVO

17h45 – Gallagher Premiership – Gloucester x Exeter Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 17 de fevereiro

04h30 – Super Rugby – Blues x Crusaders – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Waratahs x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

08h50 – Super Rugby – Sunwolves x Sharks – Watch ESPN AO VIVO

12h55 – Gallagher Premiership – Saracens x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO

13h00 – Gallagher Premiership – Bath x Newcastle Falcons – Watch ESPN AO VIVO

13h10 – Super Rugby – Bulls x Stormers – Watch ESPN AO VIVO

19h35 – Super Rugby – Jaguares x Lions – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 18 de fevereiro

13h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito