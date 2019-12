As movimentações no mercado da SLAR (a nova Superliga sul-amaricana profissional) seguem intensas.

Os paraguaios do Olimpia seguem contratando estrangeiros. Depois de fechar contrato com alguns nomes de experiência do rugby argentino, El Decano se reforçou com o scrum-half da seleção espanhola Facundo Munilla, que atua no clube espanhol do Alcobendas. Munilla, de 24 anos, vem jogando pela Espanha ao longo de 2019.

Los Ceibos vão anunciando plantel

Enquanto isso, o time argentinos dos Ceibos vem anunciando seus contratados. O novo time profissional de Córdoba já confirmou no elenco:

O hooker Pablo Dimcheff, dos Pumitas, o terceira linha Lucas Santa Cruz, que jogou pelo Argentina XV; o ponta Tomás Cubilla, também Argentina XV, o hooker Leonel Oviedo, o 3/4s Martín Elías, o scrum-half Gonzalo García, o primeira linha Francisco Minervino e o scrum-half, todos que se destacaram na temporada 2019 de clubes.