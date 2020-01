O time paraguaio da Superliga sul-americana não para de contratar. O Olimpia anunciou mais 3 reforços argentinos.

As novidades são Thomas Gallo (pilar com passagem pelos Pumitas, a seleção M20 da Argentina), Máximo Ledesma (abertura) e Alejandro Torres (centro também com passagem pelos Pumitas). Os três jogadores são oriundos do rugby de clubes de Tucumán.

O Olimpia é comandado pelo treinador argentino Raúl Perez, ex Jaguares. Os Leões contam no momento com um elenco de 21 atletas, dos quais 9 são paraguaios, 9 argentinos, 1 espanhol, 1 sul-africano e 1 namibiano.