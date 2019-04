O Club Olimpia, de Asunción, um dos gigantes do futebol paraguaio – campeão de 1 Mundial, 3 Libertadores e 42 Campeonatos Paraguaios – entrou no rugby, seguindo os passos de Nacional e Peñarol do Uruguai, Em Tweet, o presidente do clube, Marco Trovato, confirmou que o Olimpia será a franquia do Paraguai na SLAR – a Super Liga Sul-Americana, a nova liga profissional da América do Sul.

Na semana passada, a Sudamérica Rugby confirmou que a liga terá início em 2020 com 6 franquias e será expandida para 8 em 2021, com o Olimpia entrando e 2021.

El Año Próximo, se viene la Franquicia OLIMPIA Rugby, para competir en la Super Liga Americana de Rugby como único equipo representante del Paraguay !!! 🏉 ⚪️⚫️⚪️🏆 https://t.co/DLv9MdJaRr — Marco Trovato (@MarcoTrovatoV) 29 de abril de 2019



Recentemente, a Colômbia teve seu novo centro de alto rendimento em Medellín elogiado pela Sudamérica Rugby e é cotada para também receber uma franquia no futuro.

- Continua depois da publicidade -

As 6 equipes da temporada 2020 deverão ser baseadas em Uruguai (Peñarol e Nacional), Brasil (ainda sem informações), Argentina (que pretende começar com apenas um time) e Chile (ainda em dúvida).