A franquia paraguaia do Olimpia, que representará o Paraguai na Superliga sul-americana (SLAR), confirmou que mandará seus jogos no estádio de futebol do clube, o Manuel Ferreira, ou “Para Uno”.

A decisão se deu pelo atraso nas obras do Héroes de Curupayti, estádio de rugby de Asunción. No entanto, a medida permitirá que o rugby do Olimpia se aproxime dos torcedores do futebol e ganhe popularidade.

O Manuel Ferreira conta com 22.000 lugares e se localiza em região central de Asunción.

Damos la bienvenida a las dos últimas incorporaciones. ¡Los Leones de Fiyi! 🦁🇫🇯 Napolioni Nalaga y Vasikali Mudu 👊🏿💪🏿#SeamosLeyenda 🌟 pic.twitter.com/GIO3Pp1PSK — OlimpiaLions (@OlimpiaLions) January 27, 2020