O Olimpia Lions, novo time paraguaio profissional, está se mexendo para estrear em 2020 na Superliga sul-americana (SLAR). O time ligado ao gigante clube do futebol local será comandado pelo técnico argentino Raul Pérez (ex Jaguares) e já conta com 18 atletas contratados, dos quais 9 são paraguaios (entre eles Marcelo Matiauda, ex Curitiba) e 9 estrangeiros.

As novidades desta semana foram as contratações do terceira linha de 1,96m Max Katjikeko, atleta que jogou pela Namíbia a Copa do Mundo de 2019, e de Liam Hendricks, pilar sul-africano de 25 anos que defendeu o Kings no Super Rugby em 2016 e estava atuando em 2019 pelo Western Province na Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano).

Este é o elenco do clube do Paraguai até o momento.

Avançados: Emilio Gorostiaga (Paraguai), Axel Zapata (Argentina), Liam Hendricks (África do Sul), Facundo Maina (Argentina), Enrique Quinteros (Paraguai), Federico Gutiérrez (Argentina), Max Katjikeko (Namíbia), Alejandro Montiel (Paraguai), Ariel Nuñez (Paraguai);

Linha: Renato Cardona (Paraguai), Facundo Munilla (Espanha), Sebastián Urbieta (Paraguai), Diego Argaña (Paraguai), Gabriel Ascárate (Argentina), Santiago Resino (Argentina), Marcelo Matiauda (Paraguai), Manuel Montero (Argentina) e Juan González (Paraguai);