Tempo de leitura: 1 minuto

Os jogadores Pedro Bengaló e Guilherme Coghetto são os novos reforços do Sligo, time da divisão 2B do All Ireland League, da Irlanda e Irlanda do Norte.

Com 15 caps pelos Tupis cada, o pilar do Corinthians e Poli e o utillity back do Farrapos precisarão passar por 2 semanas de quarentena antes de se juntar aos demais companheiros de equipe.

“Foi uma coisas repentina não acreditei no início pensei que iam roubar meus rins, ainda penso na verdade porque estamos num apartamento de quarentena no meio do nada, mas é uma oportunidade grande para mim, não só como jogador, que vai ser incrível por a Irlanda ser uma potência mundial em jogo de avançados, mas como pessoa também de aprender novas culturas novos costumes e sair um pouco da rotina de treinos exaustiva pra viver uma realidade diferente de clube de uma cidade pequena que está começando a crescer”, disse Bengaló, bem na maneira como é conhecido pela comunidade do rugby.

- Continua depois da publicidade -

A previsão é que ambos fiquem até abril de 2021 na Irlanda.