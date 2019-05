Confirmado: pela primeira vez na história os Tupis jogarão em Osasco e em Belo Horizonte. Na semana que vem, pela primeira vez na história, o Brasil respirará a condição de detentor do título do Campeonato Sul-Americano, que viverá sua edição 2019 neste mês de maio. Os Tupis irão a campo em Assunção contra o Paraguai pela abertura da edição 2019 do Sul-Americano Seis Nações, que conta com um total de 3 rodadas. E as outras duas rodadas terão o Brasil jogando em casa.

No dia 18, o Brasil enfrentará o Uruguai (na verdade, o Uruguai XV, pois não valerá pontos para o Ranking Mundial), enquanto no dia 25 o oponente será a Argentina XV. Contra os uruguaios, o palco será na Grande São Paulo, no Estádio José Liberatti, em Osasco, casa do clube de futebol Audax, com capacidade para 12 mil espectadores.

Já o jogo com os argentinos será em Belo Horizonte, no Estádio Independência, com capacidade para 23 mil torcedores, casa do América e do Atlético. Essa será apenas a segunda vez na história que a Seleção Brasileira joga em Minas Gerais (a primeira vez foi em 2011, em Varginha, quando o Brasil venceu o Peru por 51 x 09 pelo Sul-Americano B).

Em breve informações sobre os ingressos.

- Continua depois da publicidade -

Tabela

Seleção Apelido Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Argentina XV Argentina XV 0 0 0 0 Brasil Tupis 0 0 0 0 Chile Cóndores 0 0 0 0 Colômbia Tucanes 0 0 0 0 Paraguai Yakarés 0 0 0 0 Uruguai XV Uruguai XV 0 0 0 0

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos

Data Horário (Brasília) Cidade Estádio Mandante Placar vs Placar Visitante Árbitro 11/05/2019 16h30 Assunção (Paraguai) Estadio Héroes de Curupayti PARAGUAI X BRASIL 11/05/2019 17h00 Medellín (Colômbia) Estadio Bicentenario COLÔMBIA X ARGENTINA XV 11/05/2019 20h00 Santiago (Chile) Old Grangonian Club CHILE X URUGUAI XV 18/05/2019 15h30 San Miguel de Tucumán (Argentina) Tucumán Lawn Tennis ARGENTINA XV X CHILE 18/05/2019 16h00 Osasco (Brasil) Estádio José Liberatti BRASIL X URUGUAI XV 18/05/2019 17h00 Medellín (Colômbia) Estadio Bicentenario COLÔMBIA X PARAGUAI 25/05/2019 16h00 Belo Horizonte (Brasil) Estádio Independência BRASIL X ARGENTINA XV 25/05/2019 16h30 Assunção (Paraguai) Estadio Héroes de Curupayti PARAGUAI X CHILE 25/05/2019 18h00 Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrúa URUGUAI XV X COLÔMBIA

Histórico

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014 Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015 Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai Sul-Americano Seis Nações 2018 Todos os países Brasil Argentina XV Chile Uruguai XV Paraguai Colômbia 2019 Todos os países - - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares 6ºs lugares Argentina 34 0 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 0 Chile 1 11 25 2 0 0 Brasil 1 1 3 14 3 0 Paraguai 0 2 3 13 8 0 Venezuela 0 0 0 1 0 0 Peru 0 0 0 1 0 0 Colômbia 0 0 0 0 0 1 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - 2018 Antigua Guatemala (Guatemala) Peru Guatemala Costa Rica - 2019 - - - - - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 Todos os países Panamá El Salvador Honduras - 2019 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.