ARTIGO COM VÍDEOS – Os campeonatos nacionais de África do Sul, Austrália e Nova Zelândia conheceram seus semifinais. Fim de semana de encerramento das temporadas regulares. Hora de conferir o resumo!

Western Province vence superclássico sul-africano

A Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, terá só clássicos em suas semifinais. O Western Province (Stormers) acabou a temporada regular no primeiro lugar e encarará seu arquirrival Blue Bulls, ao passo que o Natal Sharks receberá o Golden Lions. No último sábado, a temporada regular se encerrou justamente com o superclássico entre Bulls e WP, em Pretória, e a vitória foi indiscutível para o time do Cabo, 34 x 07, com todos os 4 tries sendo feitos no primeiro tempo. Na semifinal, o jogo entre os dois será na Cidade do Cabo.

The Currie Cup Premier Division – Fase Principal – Campeonato Sul-Africano

Mpumalanga Pumas 21 x 33 Golden Lions

Griquas 11 x 41 Natal Sharks

Blue Bulls 07 x 34 Western Province

Equipes (Províncias) Cidade principal Jogos Pontos Western Province Cidade do Cabo 6 30 Natal Sharks Durban 6 26 Golden Lions Joanesburgo 6 21 Blue Bulls Pretória 6 17 Mpumalanga Pumas Nelspruit 6 12 Griquas Kimberley 6 8 Free State Cheetahs Bloemfontein 6 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais

Semifinais

Dia 20/10 – Western Province x Blue Bulls, na Cidade do Cabo

Dia 20/10 – Natal Sharks x Golden Lions, em Durban

Fijianos no topo no NRC australiano

Na Austrália, o campeonato nacional acabou com o “intruso” Fijian Drua, de Fiji, no primeiro lugar, após vitória sobre o segundo colocado Western Force, na casa do adversário. 33 x 28 com show fijiano em Perth. Os Drua pegarão nas semis o Canberra Vikings, ao passo que o Force encarará o Queensland Country.









NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano 2018

Brisbane City 10 x 13 Canberra Vikings

Melbourne Rising 55 x 21 Sydney Rays

Western Force 28 x 33 Fijian Drua

NSW Country Eagles 21 x 45 Queensland Country

Equipe Cidade(s) Jogos Pontos Fijian Drua Lautoka (Fiji) 7 27 Western Force Perth 7 24 Queensland Country Gold Coast 7 23 Canberra Vikings Canberra 7 22 Brisbane City Brisbane 7 18 Melbourne Rising Melbourne 7 13 NSW Country Eagles Orange/Tamworth 7 6 Sydney Rays Sydney 7 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais

Semifinais

Dia 20/10 – Fijian Drua x Canberra Vikings, em Lautoka

Dia 21/10 – Western Force x Queensland Country, em Perth

Otago e Auckland celebram na Nova Zelândia

Na Mitre 10 Cup, o Campeonato Neozelandês, as semifinais também serão clássicos, com Auckland e Wellingtom fazendo um clássico nacional de um lado, enquanto Tasman e Canterbury farão dérbi regional da Ilha do Sul.

Auckland fechou a primeira fase na primeira colocação ao vencer seu jogo de quarta-feira contra Southland e sua batalha de domingo diante do North Harbour – The Battle of the Bridge, o clássico da Grande Auckland.

Já na segunda divisão, o destaque foi Otago, que fechou a primeira fase em segundo lugar. mas com uma taça. O time de Dunedin foi a Hamilton e derrotou o Waikato por 23 x 19, faturando o Ranfurly Shield, o escudo desafio do país, que agora só será posto novamente em disputa no ano que vem quando Otago jogar em casa. Waikato e Otago mandarão as semifinais do Championship, recebendo Northland e Hawke’s Bay.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês 2018

Southland 08 x 56 Auckland

Tasman 29 x 00 Hawke’s Bay

Taranaki 10 x 34 Wellington

Bay of Plenty 38 x 35 Northland

Waikato 19 x 23 Otago – Ranfurly Shield

Counties Manukau 14 x 19 Canterbury

Auckland 45 x 29 North Harbour

Manawatu 38 x 26 Southland

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Auckland Gulls Auckland 10 46 Tasman Makos Nelson e Blenheim 10 43 Canterbury Lambs Christchurch 10 41 Wellington Lions Wellington 10 34 North Harbour Hibiscus Auckland (norte) 10 30 Counties Manukau Steelers Pukekohe 10 17 Taranaki Bulls New Plymouth 10 13 Championship - 2ª divisão Waikato Mooloo Men Hamilton 10 34 Otago Razorbacks Dunedin 10 29 Hawke's Bay Magpies Napier 10 28 Northland Taniwha Whangarei 10 24 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 10 21 Manawatu Turbos Palmerston North 10 14 Southland Stags Invercargill 10 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016

Semifinais – Premiership

Dia 19/10 – Tasman x Canterbury, em Nelson

Dia 20/10 – Auckland x Wellington, em Auckland

Semifinais – Championship

Dia 20/10 – Otago x Hawke’s Bay, em Dunedin

Dia 20/10 – Waikato x Northland, em Hamilton