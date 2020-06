Conversamos com Manolo Schiaffino, chileno que está há quase três décadas no Brasil. Por onde passou deixou um legado com a nossa ovalada.

Primeiro, participou ativamente do princípio do Belo Horizonte Rugby Clube. Anos mais tarde, em território capixaba, foi o grande responsável pela formação de uma das principais equipes do rugby feminino brasileiro, com atletas que atuaram pelas Yaras, inclusive: o Vitória Rugby.

Com grande experiência de vida, o Manolo tem muito ainda para ensinar!

- Continua depois da publicidade -

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3.com.br.

Feed: www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

Spotify: https://open.spotify.com/show/60OydqkOWp0GXNqXQRds5b

Itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

PlayerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

Deezer http://www.deezer.com/show/88646