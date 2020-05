Conversamos com Ricardo Sant’Anna, árbitro com bastante experiência na América do Sul e que hoje faz doutorado na Inglaterra, do qual sua tese tem como um dos objetivos ajudar na preparação da arbitragem para o Rugby.

Ricardo também compartilhou um pouco da sua trajetória e opinou sobre a situação atual e um provável futuro da modalidade.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3.com.br.

