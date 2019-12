Nesse domingo, conheceremos o grande campeão da nova segunda divisão do Super Sevens Feminino, o Campeonato Brasileiro de sevens feminino. O torneio decisivo acontece sábado (7) e domingo (8) no SPAC, em São Paulo, durante o tradicional SPAC Lions 7s.

O time anfitrião, o SPAC, é o grande líder do circuito no momento, somando 6 pontos a mais que as vice líderes, as Leoas de Paraisópolis, também de São Paulo. Com isso, o SPAC precisa terminar ao menos em 3º lugar no torneio para assegurar o título sem depender de outros resultados. Por sua vez, as Leoas precisam do título e que o SPAC não supere o 4º lugar na etapa.

Rio e Goianos ainda disputam ponto a ponto o 3º lugar geral, importante para os dois lados, enquanto USP e URA contestam o 5º geral. O Pasteur jogará sua segunda etapa como convidado e o SP Barbarians completa a lista de participantes em seu debut como convidado.

Alguns jogos ocorrerão no mesmo horários porque o SPAC Lions é jogado em 2 campos ao mesmo tempo.

Super Sevens Feminino – 2ª divisão – 3ª etapa (Final)

Dias 07 e 08/12/2019

Grupo A: Leoas, Rio Rugby, URA e Pasteur

Grupo B: SPAC, Goianos, USP e SP Barbarians

Local: SPAC – São Paulo, SP

Sábado

08h00 – Leoas x URA

08h20 – SPAC x SP Barbarians

10h30 – Rio x Pasteur

10h50 – Goianos x USP

11h50 – Leoas x Pasteur

12h10 – Rio x URA

12h30 – SPAC x USP

12h50 – Goianos x SP Barbarians

15h40 – Leoas x Rio

15h40 – SPAC x Goianos

16h00 – USP x SP Barbarians

16h20 – Pasteur x URA

Domingo

08h00 – 1A x 4B – Quartas de final

08h20 – 1B x 4A – Quartas de final

08h40 – 3A x 4B – Quartas de final

09h00 – 3B x 4A – Quartas de final

11h20 – Semifinal 5º lugar

11h20 – Semifinal

11h40 – Semifinal 5º lugar

11h40 – Semifinal

13h40 – 7º lugar

14h00 – 5º lugar

15h00 – 3º lugar

16h40 – FINAL