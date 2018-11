Você se emocionou sábado e nós também. E nesta segunda-feira só falaremos sobre aquele dia histórico, quando o Brasil foi tetradecacampeão sul-americano feminino e encheu o Morumbi com 35 mil pessoas para receber os Maori All Blacks. Tudo no mesmo dia.

O programa #Ovalados deste dia 12 começa 21h no Facebook do Portal do Rugby e debaterá o jogo contra os neozelandeses e o título feminino. Conecte-se conosco porque vai ser especial!